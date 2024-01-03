Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 10:50
Memur zammı 46.25 mynet haber

Memur zammı 46.25 mynet haber ve diğer haber kanallarında


murat_326
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:55

Tvler 49.25 diyor, 46 nerden çıktı


Karizmaunl
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 10:59

Kamer metnini yazan 9 yerine 6 rakam tuşuna basmış


cetek
Şef
03 Ocak 2024 11:06

Mynetin maaş konusunda ne bilgisi varmış? İnternette önünüze her konana inanmayın ya.


civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 11:07

Tuşlar karışmış.

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