Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Ocak 2024 10:58
Lojman Sıkıntısı Olmayan Kurumlar

Herkese iyi forumlar,kit kurumunda mühendis unvanında çalışıyorum İstanbulda yaşıyorum fakat kurumum özelleştirme kapsamında .Hangi kurumlar da lojman sıkıntısı yaşamam bilginiz varmı ? Tercihen İç Anadolu illeri


qp383
Aday Memur
03 Ocak 2024 12:18

hangi kurum

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