Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 11:01
%49,25 enflasyon farkı+ zam hayırlı olsun
hayırlı olsun

civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 11:03

%49,25+zam mı?

Toplam %49,25 olmasın o?


kılıç_PDR
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:22

bazı yerlerde 46,5 diyor hangisi doğru?


Hacimirza
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2024 11:30
enflasyon farkı zam degildir

firatli_genclik
Genel Müdür
03 Ocak 2024 11:32

Pekâlâ zamdir.

Hacimirza, 51 dk. önce
enflasyon farkı zam degildir

soloturk 22
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:34

lise destek personeliyim evli ve 1 çocuk xuk var maasim ne kadar oldu 3 aylik. personelim


Tiamo00
Şef
03 Ocak 2024 12:03
muhteşem anlamışsin:) enflasyon farkı +zam demişim zaten
civil_eng06, 1 saat önce

%49,25+zam mı?

Toplam %49,25 olmasın o?

Toplam 6 mesaj

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