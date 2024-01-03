Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 11:06
yeni ek ders saati
Yeni ekders saati kaç TL oldu Ek derse de aynı zam gelmiyor mu %49

memleket0101
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:26
kadrolu 90 sözleşmeli 76 oldu.

firatli_genclik
Genel Müdür
03 Ocak 2024 11:34

89.73 TL net 15 gvergili

Toplam 2 mesaj

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Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun PDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)Aralık ek dersleri yattı mı?Ek ders bugün?2 ocak ek dersRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunÖğretmenler Ne İstiyor ?Ek Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?1 Ocak 2024 Ek dersler Hala Yok ama Zamlar Şakkkk Şakkkk Dakika Sekmiyor.

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