Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 11:31
2024 Temmuz Memur Maaş Zam Oranı %15

%15-20 arası...


firatli_genclik
Genel Müdür
03 Ocak 2024 11:37

İnşallah hocam enflasyon hızlı bir şekilde düşmeli yoksa bu sarmal devam eder.


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 11:38

Kesinlikle haklısınız. Alım gücü artmalı, rakamlarla maaşlar değil.

firatli_genclik, 45 dk. önce

İnşallah hocam enflasyon hızlı bir şekilde düşmeli yoksa bu sarmal devam eder.


XY123XY
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:41

Temmuzda verilen zam %10, geri kalan 6 ay boyunca gasp edilen miktarın geç olarak yansıtılması.


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 11:50

Öyle maalesef..

XY123XY, 41 dk. önce

Temmuzda verilen zam %10, geri kalan 6 ay boyunca gasp edilen miktarın geç olarak yansıtılması.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 12:00

O yüzde 10 da 2025 ocakta düşeceği için o da sadece 6 aylığına verilen zam o zaman senin mantığına göre.

XY123XY, 41 dk. önce

Temmuzda verilen zam %10, geri kalan 6 ay boyunca gasp edilen miktarın geç olarak yansıtılması.

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