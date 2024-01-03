Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 11:37
2024 Ocak Ayı Enflasyonu

Yeni yıl vergi artışları ve zamları ile birlikte, Doğalgaz ve elektriğe zam gelmemesi dezavantajıyla Ben Ocak ayı enflasyonunun %6-7 arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Henüz tahmin için erken ama göreceğiz. Brent yükselir veya düşer revize edilir...


Süleyman Paşa
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:50
Sadece petrol değil sig

Süleyman Paşa
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:51
Sigaraya ciddi zam geldi.
Süleyman Paşa, 32 dk. önce
Sadece petrol değil sig

Qovboypolis01
Şef
03 Ocak 2024 12:06

Herşeye zam geldi. Sigara, akaryakıt, vergiler. Market ürünlerini saymıyorum bile. En az 7 gelir


mıcheal owen
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 12:18

Zamlar temmuzdaki gibi yağdı en az %9 açıklanması gerekiyor.

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