KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Ocak 2024 11:39
Kpss tercih sonuçları

Kpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

2023/2 merkezi alımıHat bakım onarım memuru tercih ve puanlar ?657 den 399'a geçişKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.2023/2 TercihDHMİ gelir mi?Mekatronik 2023/2Gazi üniversitesi açıklandı.MuvafakatÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Büro Personeli

Sözlük

Sözlükte Yeni yıl coşkusu 1 siber zorbalık 3 siz evinizde de böyle misiniz 1 supporters 1 boş yapmak 3 A Vampire in the Family 2023 1 Sanki Her Sey Biraz Felaket 2023 2 oyuncak 1 güne bir söz bırak 5 zeki demirkubuz 4

Son Haberler

Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdiOrtak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandıİstanbul Havalimanı metrosu sürücüsüz raylara çıkmaya hazırYapay zekada Türkiye'nin en büyük kozu: Genç nüfusPark halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması