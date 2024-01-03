Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


03 Ocak 2024 11:40

Vitiligo
Merhabalar. Vitiligo hastasıyım. Deprem sürecinde malesef daha da yayıldı. Aramızda vitiligo hastası olup rahatsızlığı ile ilgili rapor alan meslektaşım varsa bilgilendirme yapabilir mi?

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Merhabalar. Vitiligo hastasıyım. Deprem sürecinde malesef daha da yayıldı. Aramızda vitiligo hastası olup rahatsızlığı ile ilgili rapor alan meslektaşım varsa bilgilendirme yapabilir mi?

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