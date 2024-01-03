Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 11:47
Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"

Bir akademisyen olarak tüm akademisyenlerden akademik zam için destek ve güç birliği talep ediyorum. Kamuda en çok harcaması olan, akademisyen olunması ve sürdürülmesi en zor mesleklerden birisi olan akademisyenlerin, özellikle doçent ve profesör maaşlarının çok düşük olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yıllarca lisans, yüksek lisans, doktora süreçleri, ALES ve yabancı dil bilgisi gibi ÖSYM sınavları, makale yazımı, kitap, kitap bölümleri ve kongre katılımlarına harcanan paralar, öğrencilerle gerçekleştirilen aktiviteler, bir akademisyenin çok yönlülüğü, fakültenin idari işleri, ders verme, ders alma, makale üretme gibi en az 4 temele bölünme, gerçekten zor meslek, çok zor. Maaşı, hakkı asla bu olmayan meslek.

En düşük araştırma görevlisi maaşının 75 bin;

Öğretim Üyesinin 85 bin,

Doçentin 95 bin,

Profesörün 120 bin alması için hep beraber mücadele edelim.


civciv kız
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 12:02

Valla bi bitmediniz gitti dalga mı geçiyorsunuz aklınızca anlamak çok zor MEB öğretmenleri dert yanmıyor sizin kadar pes.

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