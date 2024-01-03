Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 11:50
2024 Seyyanene Enflasyon Farkı Yok Mu?? 8138 den 9360 a mı çıkacak?

Hürriyetin haberine göre yapılan seyyanen zamma enflasyon farkı verilmeyip sadece sözleşmede yer alan %15 lik kısım ekleniyor. Sarı sendikalı semerliler hariç hepinize geçmiş olsun.

ilgili bağlantı: https://www.hurriyet.com.tr/galeri-seyyanen-zam-2024-devam-edecek-mi-memurlara-seyyanen-zam-orani-ocak-2024-ne-kadar-olacak-artacak-mi-42385282/6


Akademik7224
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 11:51

BÖYLE BİR ŞEY YOK! BU HABER SİTELERİ DAHA BİRKAÇ GÜNE KADAR ZAM ORANININ NE OLACAĞINI BİLE HESAPLAYAMIYORLARDI!


kral122
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 11:53

Buna kaç kere açıklama yapmak zorunda kalacağız. Seyyanen zam maaş katsayısına bağlandığı için maaşa 49.25 zam geldiği için ona da gelecek zam farkı zammın tümünden alınıyor 6600 gibi alacaksın bu kadar net hurriyet sallamış


monakko
Aday Memur
03 Ocak 2024 11:54

Hürriyet yakın gazete olduğu için paylaşma gereksiniminde bulundum. Umarım siz haklısınızdır.


Hunzah
Memur
03 Ocak 2024 11:57

seyyanene 2026 yılına kadar zam olmayacak. kesin net bilgi.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 11:58

Hala umarım siz haklisinizdır diyor ya şaka gibi millet :D

monakko, 29 dk. önce

Hürriyet yakın gazete olduğu için paylaşma gereksiniminde bulundum. Umarım siz haklısınızdır.


monakko
Aday Memur
03 Ocak 2024 12:02

Ben haklıyım diye iddia mı edeyim :D Yanlış anlamayın ama bu gazeteler ile önce milletin gazını alıp sonra yine yapacaklarını yapıyorlar :) Hiç mi şahit olmadınız :D

Kpsbirincisi, 25 dk. önce

Hala umarım siz haklisinizdır diyor ya şaka gibi millet :D


Qovboypolis01
Şef
03 Ocak 2024 12:05

Gazete haberlerine göre memur yılda 4 zam alıyor. Millet bizi sürekli zam alıyor diye biliyor. Boşversene gazeteleri.

monakko, 21 dk. önce

Ben haklıyım diye iddia mı edeyim :D Yanlış anlamayın ama bu gazeteler ile önce milletin gazını alıp sonra yine yapacaklarını yapıyorlar :) Hiç mi şahit olmadınız :D


monakko
Aday Memur
03 Ocak 2024 12:10

Millet memura o yüzden düşman ya işte. Ve ya işçi zamlarında yine açıklama yapan tv kanalı ilgili dönemde(2023 Temmuz) ocak dönemindeki yüksek oran hakkında ses etmeyip ilgili dönemi de %15 olarak lanse etmişti.

Qovboypolis01, 18 dk. önce

Gazete haberlerine göre memur yılda 4 zam alıyor. Millet bizi sürekli zam alıyor diye biliyor. Boşversene gazeteleri.

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