KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2024 11:54
Devlet Memurları Pedagojik Formasyon Alabiliyor Mu?

Merhaba,

Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Çeşitli nedenlerden pedagojik formasyon alamadım. Şu anda memur olarak çalışıyorum ve formasyon almak istiyorum. Bir devlet memuru olarak formasyon alabilmem mümkün mü?

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