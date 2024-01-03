Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 11:56
Elinde Telefon İle Aniden Derse Girme

Okul Müdürü elinde telefon kamera açıp derse bir anda girme yetkisi var mıdır? Video kayıt yapabilir mi? Bu yasal mıdır? Bu konu hakkında sendika üzerinden veya savcılık üzerinden bir işlem başlatsak sonuç alınabilir mi sizce?


parismoskovalondra
Aday Memur
03 Ocak 2024 12:00
ohaa bu nedir ya böyle bi durum olama suçtur bu. sendikanla ve milli eğitim ile görüş. televole mi çekiyormuş
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