Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Ocak 2024 12:00
KİT (399 a tabi) MEMUR 2024 Zamlı maaş hesaplama

Arkadaşlar merhaba. zamlı maaşımı tam olarak hesaplamam gerekiyor da. (Engelli evde bakım ücretinin kesilmemesi için.) Aralıkta aldığım net maaşa oks-bes kesintisini ekleyip 1,4925 ile çarparsam doğru hesaplama yapmış olur muyum.

hesaplamayı memurlar net in "memur maaş hesaplama robotu" ndan yapınca doğru sonuca ulaşıyor muyum..(Sözleşmeli hesaplama robotunda memur ünvanı yok)

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