Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


03 Ocak 2024 12:03
yurt dışına gidince beni arayan yurt dışında olduğumu bilir mi

yurt dışına gidince beni arayan yurt dışında olduğumu bilir mi telefonda arayınca yurt dışında olduğum belli olur mu geçici görevli yurt dışına gideceğim de 3 ay ailem bilmesin üzülebilir aranızda yurt dışına giden oldu mu hiç karşıdan telefon ile arayınca yurt dışı araması yapıyorsunuz diye bir bildirim geliyor mu

Çok Yazılan Konular

Kelime türetmece oyunuGececi tayfa Boşanmalar neden arttı?Kendime park yapıcam..kumda oynıcam...23 Harf Oyunu.slx:)))Sivaslılar8.10 VapuruCiddi ilişki ilanı: İstanbul veya Ankarada yaşayan hanımlarSanal Ortamlardaki Evlilik Psikolojisi

Sözlük

boş yapmak 3 Sözlükçülerin ocak ayı su faturası miktarı 6 ne federasyonu ulan! 2 şizofreni 2 siz evinizde de böyle misiniz 1 fakir olduğunuzu belli eden sözler 2 ev sahibi 3 tanrı elçisi 10 coşkun sabah 1 asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 1

Son Haberler

Konya Şehir Hastanesi 3,5 yılda 7,5 milyon poliklinik ve acil hizmeti verdiOrtak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri açıklandıİstanbul Havalimanı metrosu sürücüsüz raylara çıkmaya hazırYapay zekada Türkiye'nin en büyük kozu: Genç nüfusPark halindeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması