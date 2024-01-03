Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


03 Ocak 2024 12:21
%49,25 zam

Bu zam oranı nasıl hesaplandı ve nasıl ulaşıldı formülü hakkında bilgisi olan ?


Legollass
Aday Memur
03 Ocak 2024 12:35
kümülatif %51.96 yaaor

entropimen
Şef
03 Ocak 2024 14:28
şunu bilen bi arkadaş cevaplasın sitelerde yüzde 49.25 yazıyor ama bu kümülatif hesaplama ile net olarak kaç

kral122
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 14:29

49.25

Toplam 3 mesaj

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