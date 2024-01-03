Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 12:49
Memurların alacağı zammın herkesçe farklı hesaplanması

%46,5 , %49,25, % 51,50 ...

Yok mu bunun net bir formülü.


arastirmagorevlisiii
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 12:53

[(1.0949)x(1.0909)x(1.0475)x(1.0343)x(1.0328)x(1.0293)x(1.15)]/1.06

eşittir 1.49248. Yuvarlamayla 1.4925.

Yani %49.25 zam oranı.

Bu mesajı kopyalayın, ya trollüğüne zam oranını yanlış veren ya da gerçekten hesaplamayı bilmeyen insanlara yapıştırın anlatın. Doğru bilgiyi verdikçe yok edeceğiz bu dezenformasyon ekibini :D


Deli Doktoru
Aday Memur
03 Ocak 2024 12:54

kat sayı hesabı yapmadan enflasyon farkı + toplu sözleşme olarak hesapladıkları için oranı düşük buluyorlar şuan netleşmiş zam oranı 49.25 diğerlerine bakmanıza gerek yok


hakanbey
Aday Memur
03 Ocak 2024 13:17

46,57


hakanbey
Aday Memur
03 Ocak 2024 13:20

[(1.0949)x(1.0909)x(1.0475)x(1.0343)x(1.0328)x(1.0293)]+0.15-0.06 = %46,57


Emir ka
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 13:24
yüzde 15 toplu sözleşme zammını neye göre topluyon.geçmiş zamlara bak toplanmışmı çarpılmjşmı ondan sonra gel yorum yap pravakstör
hakanbey, 2 saat önce

[(1.0949)x(1.0909)x(1.0475)x(1.0343)x(1.0328)x(1.0293)]+0.15-0.06 = %46,57

Toplam 5 mesaj

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