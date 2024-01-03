KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2024 12:52
Mülakatlar kalkacak mı?Mülakatların kalkması için nasıl bir yol izlenmeli?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi mülakatların kaldırılması sözünü verdiler ama süreç içinde tutmayacakları anlaşıldı.Tek korkuları sandık ve oy olanlara karşı bu koz bu.Eyt liler haklarını aldıysa seçim sayesinde.

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