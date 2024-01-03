Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2024 12:55
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik
Merhaba iyi günler. İkm olarak görev yapıyorum ama tıbbi sekreterlik için bu yıl kpss'ye var gücümle hazırlanıyorum. Şu anda en düşük maaşı alan meslek gruplarından biriyiz. Hem stresi hem de maaşı az olunca insan diğer alanlardan da bir arayış içine giriyor. Bilgisi olan varsa şu an (bugünkü zamla beraber) ortalama tds maaşları ne kadar olacak ? hastanede çalışan veya çalışmayan (il ilçe sağlık müdürlükleri de dahil) nöbet hali olmadan. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Karayka
Memur
03 Ocak 2024 13:36

Kardeş ben infaz koruma memurluğundan TDS ye geçtim geçen haziran ayında ,maaşlar (çalıştığın yada çalışaşacağın hastaneye göre değişmekle beraber)ortalama ana maaş,ek ödeme ve döner sermaye v.s lerle beraber 40 bin veya üstü olur..örneğin şehir hastanesi acilinde çalışan bir TDS nin 45 bini de bulabilir..

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