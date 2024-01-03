Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik

Merhaba iyi günler. İkm olarak görev yapıyorum ama tıbbi sekreterlik için bu yıl kpss'ye var gücümle hazırlanıyorum. Şu anda en düşük maaşı alan meslek gruplarından biriyiz. Hem stresi hem de maaşı az olunca insan diğer alanlardan da bir arayış içine giriyor. Bilgisi olan varsa şu an (bugünkü zamla beraber) ortalama tds maaşları ne kadar olacak ? hastanede çalışan veya çalışmayan (il ilçe sağlık müdürlükleri de dahil) nöbet hali olmadan. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Merhaba iyi günler. İkm olarak görev yapıyorum ama tıbbi sekreterlik için bu yıl kpss'ye var gücümle hazırlanıyorum. Şu anda en düşük maaşı alan meslek gruplarından biriyiz. Hem stresi hem de maaşı az olunca insan diğer alanlardan da bir arayış içine giriyor. Bilgisi olan varsa şu an (bugünkü zamla beraber) ortalama tds maaşları ne kadar olacak ? hastanede çalışan veya çalışmayan (il ilçe sağlık müdürlükleri de dahil) nöbet hali olmadan. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.