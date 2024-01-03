Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 13:01
maaş kat sayısı
kaç oldu ?

Karizmaunl
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 13:03

Şu an itibariyle Cumhurbaşkanı dahil kimse bilmiyor. Henüz hükümet zammı kesinleştirmedi.


Aslantasx2
Aday Memur
03 Ocak 2024 13:43

Bir değişiklik olmaz ise 0,76087053


civil_eng06
Şef
03 Ocak 2024 13:51

0,509796*1,4925=0,76087053 eğer refah payı falan verilmezse.

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