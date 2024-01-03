Askeri personele ek ödeme

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşları barış garnizonlarında çok düşüktür. Doktor ve üst kademe kamu yöneticilerine ek zam verildi. Bu zamlardan subay, astsubay ve uzman erbaşlarda nasibini almalı. En düşük uzman çavuş maaşı 50 bin, en düşük astsubay maaşı 75 bin, en düşük subay maaşıda 90 bin seviyesine çekilmelidir. Tuğgeneral maaşıda, en az 150 bin seviyesinde olmalı.

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşları barış garnizonlarında çok düşüktür. Doktor ve üst kademe kamu yöneticilerine ek zam verildi. Bu zamlardan subay, astsubay ve uzman erbaşlarda nasibini almalı. En düşük uzman çavuş maaşı 50 bin, en düşük astsubay maaşı 75 bin, en düşük subay maaşıda 90 bin seviyesine çekilmelidir. Tuğgeneral maaşıda, en az 150 bin seviyesinde olmalı.