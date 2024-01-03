Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ocak 2024 13:03
Askeri personele ek ödeme
Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşları barış garnizonlarında çok düşüktür. Doktor ve üst kademe kamu yöneticilerine ek zam verildi. Bu zamlardan subay, astsubay ve uzman erbaşlarda nasibini almalı. En düşük uzman çavuş maaşı 50 bin, en düşük astsubay maaşı 75 bin, en düşük subay maaşıda 90 bin seviyesine çekilmelidir. Tuğgeneral maaşıda, en az 150 bin seviyesinde olmalı.

Umut0621
Genel Müdür
03 Ocak 2024 13:10
Niye beğenmiyonuz lan? Askerden yana kuyruk acınız mı var? Dağda hayatını geçiren subaylar var azıcık maaş alıyor. Daha geçen hafta 12 şehit vardı. Sakat kalıp gazi olanlar var. Askerlerin maaşı yüksek olmalı. Bir düzenleme yapılması elzemdir.

ByAstsubay
Aday Memur
03 Ocak 2024 13:29
hocam yanlış üslup doğru sözün katilidir, evet aldığımız para yaptığımız görev ve çalışma koşullarına göre absürt derecede düşük kalıyor hele ki batıda normal bir memur gibi düşünüyorlar ama asla öyle değil kimse ile kıyaslama yapılmasını istemiyorum ama en düşük Askerin batıda 50 olması gerekiyor ki önceden öyle idi
Umut0621, 2 saat önce
Niye beğenmiyonuz lan? Askerden yana kuyruk acınız mı var? Dağda hayatını geçiren subaylar var azıcık maaş alıyor. Daha geçen hafta 12 şehit vardı. Sakat kalıp gazi olanlar var. Askerlerin maaşı yüksek olmalı. Bir düzenleme yapılması elzemdir.
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