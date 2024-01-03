Asgari ücretlinin yüzde 50 zam aldığı yerde memura verilen yüzde 50 çöptur

2021den beri hükümet bunu deniyor ama olmuyor ne zaman anlayacaklar. Emekli maaşı asgarinin üzerindeydi, önce esitlendi sonra geçti, şimdi yarısı olacak neredeyse. Üstelik çoğu kişinin "kök" maaşı en düşük emekli maaşının altında. Asgariye bu kadar abartı zam yapılırsa 2021den beri olacagi buydu. Şimdi biz yüzde 50 aldık ne değişti? Alışveriş yaptığımız yerde çalışan adam da yüzde 50 aldı, kirası da yüzde 50 artacak, sattığı ürün de.

Asgariye 2021de yuzde 50 yerine normal bir zam yapılsaydı, enflasyon bu kadar artmaya baslamayacakti. Hatta biz de şu anda yüzde 50 yerine daha az zam alacaktık. Ama alım gücümüz 2021 ile aynı veya daha iyi olacaktı. Şimdi Mart'tan Nisan'dan sonra aldığımız yüzde 50 iyice çöpe dönecek.

Buna laf edecek olanların 2021e kadar memurların yüzde 2-3-4 zam aldığını hatırlatırım. Kimse bize HAVADAN zam vermedi bugüne kadar sadece 2022deydi sanırım yüzde 2.5 verildi.

Şimdi asgari 17.000 oldu, emekliye de yüzde 50 yapmak zorunda, memur yüzde 50 aldı. Ne değişti?