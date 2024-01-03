Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 13:10
Asgari ücretlinin yüzde 50 zam aldığı yerde memura verilen yüzde 50 çöptur

2021den beri hükümet bunu deniyor ama olmuyor ne zaman anlayacaklar. Emekli maaşı asgarinin üzerindeydi, önce esitlendi sonra geçti, şimdi yarısı olacak neredeyse. Üstelik çoğu kişinin "kök" maaşı en düşük emekli maaşının altında. Asgariye bu kadar abartı zam yapılırsa 2021den beri olacagi buydu. Şimdi biz yüzde 50 aldık ne değişti? Alışveriş yaptığımız yerde çalışan adam da yüzde 50 aldı, kirası da yüzde 50 artacak, sattığı ürün de.

Asgariye 2021de yuzde 50 yerine normal bir zam yapılsaydı, enflasyon bu kadar artmaya baslamayacakti. Hatta biz de şu anda yüzde 50 yerine daha az zam alacaktık. Ama alım gücümüz 2021 ile aynı veya daha iyi olacaktı. Şimdi Mart'tan Nisan'dan sonra aldığımız yüzde 50 iyice çöpe dönecek.

Buna laf edecek olanların 2021e kadar memurların yüzde 2-3-4 zam aldığını hatırlatırım. Kimse bize HAVADAN zam vermedi bugüne kadar sadece 2022deydi sanırım yüzde 2.5 verildi.

Şimdi asgari 17.000 oldu, emekliye de yüzde 50 yapmak zorunda, memur yüzde 50 aldı. Ne değişti?


firatli_genclik
Genel Müdür
03 Ocak 2024 13:15

Bilene çok şey değişti. Bilmeyene ne versen değişmez.


Essulus
Aday Memur
03 Ocak 2024 14:03
tamamen bencillik ve cehalet kokan ifadelerle dolu bir paylaşım olmuş. Asgari ücretliye empati yapmadan onları ölüme terk etmek bu. Ancak emekliler ile ilgili söylenenler doğru.

kral122
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 14:26

Keske asgari ücret daha fazla artsaydı


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2024 14:52

daha cok artsaydi

daha cok gecirirlerdi zamlari bize

kral122, 35 dk. önce

Keske asgari ücret daha fazla artsaydı


Osmanlı1903
Memur
03 Ocak 2024 15:00

Belediyede verilen sds tüm memurlara verilmeli eşit işe eşit ücret nerede kaldı akşama kadar oturan adamla polis adliye çalışanı vs. arasında bu kadar fark olmamalı

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