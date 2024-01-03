Fazla Kesilen İcra Parası

Arkadaşlar selamun aleyküm cümleten 3 ay önce icra borçlarım bitti ama 1 sonra ki ayda 6 bin küsür para kesildi ,hala tarafıma bir yatan para yok 3 ay gecti ne yapmam gerek bana yardimci olurmusunuz ?

Arkadaşlar selamun aleyküm cümleten 3 ay önce icra borçlarım bitti ama 1 sonra ki ayda 6 bin küsür para kesildi ,hala tarafıma bir yatan para yok 3 ay gecti ne yapmam gerek bana yardimci olurmusunuz ?