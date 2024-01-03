Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 13:18
Fazla Kesilen İcra Parası
Arkadaşlar selamun aleyküm cümleten 3 ay önce icra borçlarım bitti ama 1 sonra ki ayda 6 bin küsür para kesildi ,hala tarafıma bir yatan para yok 3 ay gecti ne yapmam gerek bana yardimci olurmusunuz ?

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
03 Ocak 2024 14:00

Sırada başkası olabilir mi ? Yani alacaklı olan başkaları var mıydı ?


Bozooo31
Aday Memur
03 Ocak 2024 14:57
yok bitmişti dosya bile kapatıldı calıstiğım subeye borcu yoktur yazısı bile geldi ama bir sonraki ay 6 bin para kesti
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