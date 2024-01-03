Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 13:19
Ülkede egitime verilen önem!!

Ülkede kamu maaş sistemi derin yara aldı.

Ast-üst/Egitimli-egitimsiz maaş dengesi bozuldu.

2006-2022 arasında ilkokul-ortaokul mezunlarinin maaşları %987 artarken üniversite mezunlarinin maaşlar %622 artti.


Tüm isimler alınmış
Aday Memur
03 Ocak 2024 13:23

Hangi üniversite mezunları? Hepsi aynı zam oranını almadı. Kimisi iyileştirme adı altında fazlasını aldı kimisi de seyyanenle mevcut durumu bile koruyamadı kötüsünü aldı.

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