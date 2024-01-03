Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 13:22
Maaş robotu güncellenecek mi?

Memurların zam oranı artık kesinleşti. Memurlar net maaş robotu ne zaman güncellenir?


volkanv38
Genel Müdür
03 Ocak 2024 13:24

az sonra güncellerler zaten 49,33 e göre hesap yapıyor şimdi 49,25 e göre düzenleyecekler çok fazla bir fark çıkmaz 20-25 lira fark eder


satac123
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 13:24

Güncellenmiş sanki.


volkanv38
Genel Müdür
03 Ocak 2024 14:07

evet şimdi güncellemişler

satac123, 2 saat önce

Güncellenmiş sanki.

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