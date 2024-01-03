Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 13:23
Memurun Zam oranı 49,25 amaa...

Son enflasyon oranı ile toplam 49,25 oran hak almış bulunuyoruz peki bu oran ile Temmuz 2022 yılında verilen seyyanen zam içinde mi hesaplanacak yoksa seyyanen çıkarılıp hesaplanıp sonra aynı tutar geri mi eklenecek ?

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