KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2024 13:27
Jandarma gk başkanligi uzman memur sonuç

Jandarma gk başkanlığına ibfden uzman memur sonuçları açıklanmış bende mülakata hak kazanmışım ilk kez bi başvurum olumlu sonuçlandı bu arada:)) kabul edilen yada bu konuda bilgisi olan var mi mulakat 2 asamali olacakmis ama alan bilgisi nasil sorulacak bilgim yok yardim edecek olan varsa yazabilir mi

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