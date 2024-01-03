Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2024 13:27
2023 Kasım Açıktan Atama

Kasım 2023 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama kurasında atanan arkadaşlar, evrak tesliminden sonraki gelişmeleri buradan paylaşabilir mi? Güvenlik soruşturması ve CKYS'de zimmete düşenler bildirirse takip için iyi olur. Bilgilendirme yapan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

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