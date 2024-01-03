Her memurun bir maaşı yok oldu.

Temmuz ayından bugüne oluşan enflasyon sayesinde 22.000 maaş alan bir memurun 25.000 kaybı oluştu. Bu olay büyük ihtimalle bu dönem de gerçekleşecek. Ancak hükümet temsilcileri memura %50 zam diyip gelebiliyor. Öncelikle bizden alınan bir maaşımızı tazmin etsinler, başka ihsan istemez.

Temmuz ayından bugüne oluşan enflasyon sayesinde 22.000 maaş alan bir memurun 25.000 kaybı oluştu. Bu olay büyük ihtimalle bu dönem de gerçekleşecek. Ancak hükümet temsilcileri memura %50 zam diyip gelebiliyor. Öncelikle bizden alınan bir maaşımızı tazmin etsinler, başka ihsan istemez.