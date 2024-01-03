Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 14:14
Her memurun bir maaşı yok oldu.
Temmuz ayından bugüne oluşan enflasyon sayesinde 22.000 maaş alan bir memurun 25.000 kaybı oluştu. Bu olay büyük ihtimalle bu dönem de gerçekleşecek. Ancak hükümet temsilcileri memura %50 zam diyip gelebiliyor. Öncelikle bizden alınan bir maaşımızı tazmin etsinler, başka ihsan istemez.

Çok Yazılan Konular

2023 Aralık Ayı Enflasyonu2024 Ocak Memur Maaş Zam Oranı %49.24Birşeyden de memnun olun.yeter artık6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu işçilerinin aşırı maaş alması nasıl engellenebilir ?Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Maaş Hesaplama RobotuMemur Piyango Bileti alabilir miMeclis 16 Ocak Salı Gününe Kadar Kapalıymış!

Sözlük

tanrı elçisi 10 hamsi tava 2 supporters 1 fakir olduğunuzu belli eden sözler 2 A Vampire in the Family 2023 1 also 7 karanlıkta işe/okula gitmek 1 moskoviyum 1 oytun erbaş 2 bayılmak 1

Son Haberler

Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısıNiğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBaşkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacakNiğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBüyükşehir'in kararına mahkemeden yürütme durdurma geldi

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması