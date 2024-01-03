En Çok ve En Ağır Şartlarda Çalışan Polisin Maaşı

Ayda yaklaşık 260-270 saat çalışan polis, bunun 3 te 2 sini gece çalışan polis, can tehlikesi yaşayan polis, herkesin sevdikleriyle birlikte geçirdiği bütün özel günlerde ekstra fazla çalışan polis, herkesin işine koşturan polis, saatlik ücret olarak en az maaş alan memur polis, ek mesai, ikramiye, tediye, yan ödeme vs. almayan polis.. Ama hiç gündeme gelmeyen yine polis :)))

Ayda yaklaşık 260-270 saat çalışan polis, bunun 3 te 2 sini gece çalışan polis, can tehlikesi yaşayan polis, herkesin sevdikleriyle birlikte geçirdiği bütün özel günlerde ekstra fazla çalışan polis, herkesin işine koşturan polis, saatlik ücret olarak en az maaş alan memur polis, ek mesai, ikramiye, tediye, yan ödeme vs. almayan polis.. Ama hiç gündeme gelmeyen yine polis :)))