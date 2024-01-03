Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2024 14:19
hizmet puanı güncellemesi
hizmet puanları 1 ocak ve 1 temmuzda güncelleniyormuş benim ocak öncesi ve şuan aynı, güncellenmemiş. sebebini bilen var mıdır

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