DSİ'de yapılan haksızlık

Merhaba değerli abilerim ablalarım. Dsi bünyesine alınan son alımda sözleşmeli destek personeli olarak işe başladım. Temizlik, evrak getir götür, eşyaların taşınması, dolapların mobilyaların vb bir yerden bir yere nakili, memurların( ve masada çalışan diğer işçi kadrosundaki personelin) çay ve kahve getir götürünü yapmak üzere değerlendiriliyorum. Yaptığım işten gocunmuyorum bir noktada bunları bilerek işe girdim ve görev tanımımın çizdiği surette gerekeni layıkıyla yapıyorum. Masaya geçme durumu ile alakalı amirlerim Ankara?dan ( GENEL MÜDÜRLÜK) gelen bir yazı olduğunu ve bizim gibi destek personellerinin kesinlikle masada çalıştırılmaması gerektiğinin yazdığını söylüyorlar. Şimdi sorum şu , aynı kurumda Ambar işçisini, sondaj işçisini ve hidrologu ve alınan DÜZ İŞÇİ kadrosundaki işçileri masa başında memur gibi çalıştırıyorlar. Bunları yapabilirler mi? Bu adalete sığar mı ? Adaleti geçtim bununla alakalı kanuni bir düzenleme yok mu çok araştırdım ama ulaşamıyorum ilgili bilgiye. Konuyla alakalı sizlerden görüş ve bilgi rica ediyorum. Benim gibi çalışan arkadaşlarım da var bize neden böyle bir ayrım yapılıyor kpss ile girmemize rağmen bu aynı zamanda bir mobbing değil midir?