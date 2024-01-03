Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 14:25
DSİ'de yapılan haksızlık

Merhaba değerli abilerim ablalarım. Dsi bünyesine alınan son alımda sözleşmeli destek personeli olarak işe başladım. Temizlik, evrak getir götür, eşyaların taşınması, dolapların mobilyaların vb bir yerden bir yere nakili, memurların( ve masada çalışan diğer işçi kadrosundaki personelin) çay ve kahve getir götürünü yapmak üzere değerlendiriliyorum. Yaptığım işten gocunmuyorum bir noktada bunları bilerek işe girdim ve görev tanımımın çizdiği surette gerekeni layıkıyla yapıyorum. Masaya geçme durumu ile alakalı amirlerim Ankara?dan ( GENEL MÜDÜRLÜK) gelen bir yazı olduğunu ve bizim gibi destek personellerinin kesinlikle masada çalıştırılmaması gerektiğinin yazdığını söylüyorlar. Şimdi sorum şu , aynı kurumda Ambar işçisini, sondaj işçisini ve hidrologu ve alınan DÜZ İŞÇİ kadrosundaki işçileri masa başında memur gibi çalıştırıyorlar. Bunları yapabilirler mi? Bu adalete sığar mı ? Adaleti geçtim bununla alakalı kanuni bir düzenleme yok mu çok araştırdım ama ulaşamıyorum ilgili bilgiye. Konuyla alakalı sizlerden görüş ve bilgi rica ediyorum. Benim gibi çalışan arkadaşlarım da var bize neden böyle bir ayrım yapılıyor kpss ile girmemize rağmen bu aynı zamanda bir mobbing değil midir?


tek.memur
Aday Memur
03 Ocak 2024 14:26

Şubede mi çalışıyorsunuz


Det.Peralta
Aday Memur
03 Ocak 2024 14:29

Bunlara ek olarak hizmetli kadrosunda olup bizim gibi çalışan kimse yok , ya 2828 ler ya da şehit-gazi yakınları oldukları için onlar da masada değerlendiriliyor. Bizim yaptığımız işi yapan taşerondan geçen khklılar var sadece.


Det.Peralta
Aday Memur
03 Ocak 2024 14:31

Hayır bir bölge müdürlüğündeyim. Ağırıma giden de bu , bölge içindeki başka şubelerden bile personel çekiliyor masaabaşında eksiklik olduğu için ama çekilen arkadaşlar da dediğim gibi sondaj işçisi vs.

tek.memur, 36 dk. önce

Şubede mi çalışıyorsunuz

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