Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 14:44
Hazine ve Maliye B.
bakanlık katsayıyı açıklamadı hala. acaba olası bir refah payı gündemde olabilir mi?

Argan35
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 14:57
yarin ya da cuma günü yayınlanır.

mıcheal owen
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 14:59

Alakası yok hocam refah payı verilecek olsa bile ilk önce şu anki katsayıya göre maaş yapılır refah payı meclisten geçtikten sonra kat sayı güncellenir. Ayrıca ben refah payı falan vereceklerini düşünmüyorum. En düşük emekli maaşı ve SSK ile bagkurlu emeklileri de %50 civarına getirirler belki.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Aralık Ayı Enflasyonu2024 Ocak Memur Maaş Zam Oranı %49.24Birşeyden de memnun olun.yeter artık6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu işçilerinin aşırı maaş alması nasıl engellenebilir ?Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Maaş Hesaplama RobotuMemur Piyango Bileti alabilir miMeclis 16 Ocak Salı Gününe Kadar Kapalıymış!

Sözlük

boş yapmak 3 siz evinizde de böyle misiniz 1 canavar 1 Bir dilek dileyecekken gelen gülme hissi 2 son başvuru tarihini kaçırmak 1 doğan cüceloğlu 3 oytun erbaş 2 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 4 1 ocak 2024 japonya depremi 3 Sözlükçülerin ocak ayı su faturası miktarı 7

Son Haberler

Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısıNiğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBaşkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacakNiğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBüyükşehir'in kararına mahkemeden yürütme durdurma geldi

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması