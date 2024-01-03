Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik Süreleri

Eski bakan bu sürelerin 5 ve 10 yıla indirileceğini, bununla ilgili çalışmanın hazırlanıp meclise gönderileceğini söylemişti. Noldu meclis yolunda çok mu trafik varmış 7 aydır ulaşamamış mı bu çalışma meclise?

Cidden bu konu hakkında bilgisi olan var mı? Aydınlatabilir misiniz beni?