Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 14:52
Üniversite Sözleşmeli Büro Personeli yer değişikliği

Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz günlerde XXX Üniversitesine Sözleşmeli Büro Personeli olarak atandım. Ankara'da yaşadığım için dönmek istiyorum fakat çakılı kadro olduğundan biraz zor gibi gözüküyor.

Şimdi size sorum şu:

Ankara'da açılacak büro personel ilanlarına başvuru yapabilir miyim veya hangi pozisyonlara başvuru yapabilirim?

Başvuruyu yapmadan önce istifa etmem gerekir mi yoksa atama olana kadar çalışmaya devam edebilir miyim?

Bir sene geçerli cezayı hangi durumlarda görmezden gelebilirim?

2024te tekrar kpssye girmeyi planlıyorum. yer değişikliğini nasıl yapabilirim bilgilerinizi esirgemeyin lütfen.

Çok Yazılan Konular

Merkezi alımDSİ'de yapılan haksızlık4B Destek Personeli Temizlik Önlisans KadroSözleşmeli Büro Personeli Eş Durumundan Tayinbüro personeli- veznedarÜniversitede kadroludan çevre şeh. bakanlığı sözleşmeli büro personeline geçiş hk.becayis

Sözlük

mutlu musunuz 4 Büyük Konuşmak 2 sözlük kuralları 3 son başvuru tarihini kaçırmak 1 tennesin 1 piraye 2 polonya 2 zeki demirkubuz 4 baklacan 1 karanlıkta işe/okula gitmek 1

Son Haberler

Hatay ve Kahramanmaraş'ın bazı ilçeleri ile Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısıNiğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBaşkentte 8 ayda 4 bin 800 sokak hayvanı toplatılacakNiğde'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBüyükşehir'in kararına mahkemeden yürütme durdurma geldi

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması