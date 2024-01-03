YDS'den 70 almak

Arkadaşlar yabancı dilim kötü durumda.Aslında Öğretmen Lisesi mezunu ve iyi bir lisans bölüm mezunuyum.Çalışırsam iyi kapabileceğimi düşünüyorum ama bu zamana kadar İngilizce'nin maalesef hiç üstünde durmadım.Büyük bir keşkem anlayacağınız.Şuan sınava girsem sallamadan alacağım max 10 olur ama YDS'den 70 almam lazım.

1-)Çok mu zor bu puana çıkmak?

2-)Neredeyse 0'dan 70'e çıkabilmek için günde ortalama kaç saat ve totalde kaç ay çalışmak gerekir?(Tabi bu kişiden kişiye değişir ama özellikle bu işi çözmüş arkadaşlar ortalama bir tahmin yapabilir mi?)

3-)Bir YDS kursuna katılmayı düşünüyorum.Canlı veya Online olması sizce çok fark eder mi?

4-)Kursa kayıt olmadan bu işi başarabilmemin daha iyi bir yolu var mıdır?