maaş robotu

Ağustos 2023 maaşım ile Şubat 2024 arasını karşılaştiriyorum bordromdaki yatan ile Ağustos 2023 aynı robotta ancak 1.4925 ile carptigim zaman robotta daha yüksek gösteriyor bir nedeni varmi yoksa yanlışlık mı var

Ağustos 2023 maaşım ile Şubat 2024 arasını karşılaştiriyorum bordromdaki yatan ile Ağustos 2023 aynı robotta ancak 1.4925 ile carptigim zaman robotta daha yüksek gösteriyor bir nedeni varmi yoksa yanlışlık mı var