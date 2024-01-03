Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 14:57
maaş robotu
Ağustos 2023 maaşım ile Şubat 2024 arasını karşılaştiriyorum bordromdaki yatan ile Ağustos 2023 aynı robotta ancak 1.4925 ile carptigim zaman robotta daha yüksek gösteriyor bir nedeni varmi yoksa yanlışlık mı var

mıcheal owen
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 15:01

Memurlar netin maaş robotu maaşı bir miktar eksik 14 günlük farkı da bir miktar fazla hesaplıyor gibi geldi bana


xLmx
Memur
03 Ocak 2024 15:02
yok hocam durum şu. şimdi Ağustos 2023 robot ile benim bordrdo aynı 50 60 TL fark var. bordroda yatan tutara 1.4925i eklediğim ile robottaki tutar farklı. robot daha yüksek gösteriyor. ek yatan bir miktarmi var onu merak ettim
mıcheal owen, 2 saat önce

Memurlar netin maaş robotu maaşı bir miktar eksik 14 günlük farkı da bir miktar fazla hesaplıyor gibi geldi bana


mıcheal owen
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 15:03

Birde mahepten dene


SuikasT
Memur
03 Ocak 2024 15:04

asgari ücret vergi muafiyet farkıdır.


xLmx
Memur
03 Ocak 2024 15:04
mahep hepten düşük gösteriyor. bordrodan 700 aşağıda:) memurlar robotun gecmisteki gösterdiğine göre fazla göstermesi ilginç geldi
mıcheal owen, 2 saat önce

Birde mahepten dene


xLmx
Memur
03 Ocak 2024 15:05
tamam hocam olabilir
SuikasT, 2 saat önce

asgari ücret vergi muafiyet farkıdır.


mıcheal owen
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 15:07

Kardeşim ayrıca agustos bordrondaki kesilen vergiye de bir bak derim kafana çok takıldıysa o biraz fazla olabilir agustos vergi açısından çok farklı geçişe sebep oldu asgari ücretin %20 nin bir kısmına o ayda yükseldiği için. Ekime göre bak bir de.


shatıf
Memur
03 Ocak 2024 16:59
Vergi dilimine girmişsindir son aylarda. aralık ayında %27lik dilimde oldugunu düşünürsek aralık maaşı üzerine %49 zam %12 de vergi farkını ekleyerek hesaplama yapmalısın.

Baki Mercimek
Aday Memur
03 Ocak 2024 17:16
memurlar net sendikayı hesaplamıyor. sendikalı olanlar her ay 300-400 civarı fazla alacak o hesaptan
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