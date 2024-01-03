Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


03 Ocak 2024 15:03
8 yıla 1 kademe
arkadaşlar 8 yıla 1 kademe verilmesinde hangi hizmet baz alınır, yani toplam hizmet mi fiili hizmet mi kazanılmış hak ve esas aylık süreleri mi, bilgisi olan varsa şimdiden teşekkürler

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