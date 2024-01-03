Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 15:03
8 yıla 1 kademe
arkadaşlar 8 yıla 1 kademe verilmesinde hangi hizmet baz alınır, yani toplam hizmet mi fiili hizmet mi kazanılmış hak ve esas aylık süreleri mi, bilgisi olan varsa şimdiden teşekkürler

seyay
Genel Müdür
03 Ocak 2024 16:20

toplam hizmet dediğin nedir arkadaşım. fiili hizmet işte 8 yıl olacak

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Aralık Ayı Enflasyonu2024 Ocak Memur Maaş Zam Oranı %49.24Birşeyden de memnun olun.yeter artık6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu işçilerinin aşırı maaş alması nasıl engellenebilir ?Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Maaş Hesaplama RobotuMemur Piyango Bileti alabilir miMeclis 16 Ocak Salı Gününe Kadar Kapalıymış!

Sözlük

Kolombiya 1 papirüs 2 Bugün olanlar 11 İki Uçağın Çarpışması 3 asgari ücretin bir lütuf gibi lanse edilmesi 1 1 ocak 2024 japonya depremi 3 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 2 dünyanın en fakir ülkesi 5 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 6 son başvuru tarihini kaçırmak 1

Son Haberler

Savunma Sanayii İcra Komitesi yeni projeleri karara bağladıDolar bugünü de yükselişle tamamladıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 48 bin 700 liraya gerilediBakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelecek'Mültecilere nefret söylemleri' davasında tutuklu sanıklara tahliye

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması