Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 15:24
Unvan Değişikliği

Hizmetli olarak 7 aydır görev yapmaktayım il içi Veri Hazırlama sinavina girebilir miyim ? 2 yıl şartı var diye bilgi veren de var 6 ay doldurduğun da başvurabilirsin diyen de var hangisi doğru kesin bilgisi olan hocamız yardımcı olabilir mi ?

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