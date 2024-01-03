Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 15:37
Memurlar.net maaş hesaplama

Sitenin maaş hesaplama robotunda uzmanlık tazminatı yok mu eklenmesi için bununla ilgili bir seçenek seçilmesi mi gerekiyor


ÜçüncüSefilŞahıs
Aday Memur
03 Ocak 2024 16:16

Var zaten. Lisans mezunu kısmına tıklayınız.


derdnz
Aday Memur
03 Ocak 2024 16:39

Evet şimdi fark ettim teşekkürler

ÜçüncüSefilŞahıs, 1 saat önce

Var zaten. Lisans mezunu kısmına tıklayınız.

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