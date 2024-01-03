Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 15:55
Sendika ücreti
Sendika ücreti her ay ödeneceği için Ocak maaşında hem geçmişse dönük 3 aylık hem bu ayın aidatı mı ödenecek yoksa sadece ocak aidatı mı ödenecek?

E.Kayı Han
Editor
03 Ocak 2024 15:59

Geçmişe dönük yok zaten sana üç aylık peşin ödüyordu. Bu ay 538 .TL alacaksın.


lalati
Genel Müdür
03 Ocak 2024 17:28

250lira da kesinti olacağını unutmayalım

E.Kayı Han, 2 saat önce

Geçmişe dönük yok zaten sana üç aylık peşin ödüyordu. Bu ay 538 .TL alacaksın.

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