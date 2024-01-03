Sendika ücreti her ay ödeneceği için Ocak maaşında hem geçmişse dönük 3 aylık hem bu ayın aidatı mı ödenecek yoksa sadece ocak aidatı mı ödenecek?

Sendika ücreti her ay ödeneceği için Ocak maaşında hem geçmişse dönük 3 aylık hem bu ayın aidatı mı ödenecek yoksa sadece ocak aidatı mı ödenecek?