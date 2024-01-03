KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Ocak 2024 16:02
2023 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yedek bekleyenler
Merhaba Arkadaşlar, Cumhuriyet Üniversitesi yedek bekleyenler olarak, asıl kazanıp feragat edecek olan varsa buradan bilgi paylaşımı yaparsanız seviniriz.

Çok Yazılan Konular

2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme KöşesiTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tercihler ne zaman açıklanır? taban puanlar kaç olur?Sizce kaç puan ve üzeri arkadaşlar ticaret bakanlığı için atandım gözüyle bakabilir?2024 GSB gençlik çalışanı ilanıKısa zamanda Herhangi bir sözleşmeli atamada atanıp 2023/2 kadrolu atamalarında tercih yaptınız mı?Makine mühendisliği puanı kaça düşecek?Merkezi Atama Süreçleri !Kadroludan 4b Sözleşmeliye Geçişte Hizmet Süresi

Sözlük

sahibinden 1 tanrı elçisi 10 Bugün olanlar 11 eşcinsel 5 kailaş dağı 1 papirüs 2 bakanlık iphone kullanıcılarını uyardı 1 doğan cüceloğlu 2 Bir dilek dileyecekken gelen gülme hissi 1 öveç 1

Son Haberler

Savunma Sanayii İcra Komitesi yeni projeleri karara bağladıDolar bugünü de yükselişle tamamladıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 48 bin 700 liraya gerilediBakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelecek'Mültecilere nefret söylemleri' davasında tutuklu sanıklara tahliye

Editörün Seçimi

Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 ataması