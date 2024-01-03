Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


03 Ocak 2024 16:03
Kredi Çekme
arkadaşlar merhaba. Geçmişte kredi kartından dolayı takibe düştüm ama üzerinden 1 yıl geçti son 4-5 aydır da kredilerimi düzenli ödüyordum geçen ay kredimi de kapattım şu an kredi kartı eksteresi hariç borcum yok ayın 15inde de onu ödeyeceğim. Findeks puanım 1400 oldu ama hala Kredi vermiyor bankalar. Bu bankacılık kurumuna dilekçe filan yazılıyormuş bununla ilgili bilgisini olan var mı sıfır araba almayı planlıyorum Kredi çıkmadığı için alamıyorum

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