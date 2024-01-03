KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


03 Ocak 2024 17:13
Hakim savcı adayı istifa

Merhabalar özel durumlardan dolayı hakim savcı adaylığından istifa etme düşüncem bulunmakta. Daha öncesinde istifa eden veya tanıdığı olan maaş iadesi hakkında bilgi verebilecek birisi var mıdır acaba

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