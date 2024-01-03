Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ocak 2024 17:17
Ocak 2024 Maaş

Merhabalar herkese .. şimdi bizim maaşlar ile alakalı bilgili olan arkadaşlar varsa cevap verebilir mi? Maaş kalemleri ne olacak tam olarak? Sabit ve ham maaş özellikle önemli..

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