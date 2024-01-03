Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Ocak 2024 17:55
Aralık ekdersi yatmamasindaki nedenler ile ilgili farklı söylemler olmasının sebebi ne?

Arkadaşlar ekders yatmamasi ile ilgili birçok farklı bilgi var.odenek gelmedi KBS kapalı text gitmedi.Sorunlar farklıysa çözümler de farklı sanırım.teknik hata denilen şey nedir acaba?


Velocıraptor
Genel Müdür
03 Ocak 2024 18:28

tek doğru: para yok.


yekir111
Aday Memur
03 Ocak 2024 18:31

Onda da karmaşa var bizim ilçenin parası gelmiş text gitmedi diyorlar o da KBS den mi alınıyormuş ne.Para isbankasi nazilli şubesinde yatıyor kuzu gibi

Velocıraptor, 1 saat önce

tek doğru: para yok.


Ahmet Kaleli
Şef
03 Ocak 2024 18:48

sabahtan beri her yerde öğretmenin maaşını konuşuyorlar, biz halâ 4 ocak'ta aralık ek dersi yatacak mı diye bekliyoruz, zamanında yatırmadıktan sonra ne önemi kalıyor verilen vaatlerin


yekir111
Aday Memur
03 Ocak 2024 19:29

Bakın işte farklılık bu ortaogretim okulları ekdersi almış aynı ilçede ancak ilköğretim almadı

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Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın%34,6 enflasyon farkı+ %15 zam ( toplam %49,6) hayırlı olsun Aralık ek dersleri yattı mı?PDR lobisinin vesayeti de elbet bitecektir (!)Ek ders bugün?2 ocak ek dersRehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsunyeni maaşlarÖğretmenler Ne İstiyor ?Ek Dersler Yatmadı Vebalini Kim Ödeyecek ?

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