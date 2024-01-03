Baş öğretmen=46.000 lira , Uzman doktor=52.000 lira

Kamuda maaş adaletsizliğini gösteren en net örnek. Her iki meslek grubunda dahil değilim bu arada. Mesela ,kalp-damar cerrahı bir hekim beden eğitimi başöğretmeninden sadece %13 fazla mı maaş alıyor? Bir bana mı garip geliyor bu maaşlar. Gerçekten çok ilginç yahu. Vayy be..

Kamuda maaş adaletsizliğini gösteren en net örnek. Her iki meslek grubunda dahil değilim bu arada. Mesela ,kalp-damar cerrahı bir hekim beden eğitimi başöğretmeninden sadece %13 fazla mı maaş alıyor? Bir bana mı garip geliyor bu maaşlar. Gerçekten çok ilginç yahu. Vayy be..