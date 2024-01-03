Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ocak 2024 18:16
Baş öğretmen=46.000 lira , Uzman doktor=52.000 lira
Kamuda maaş adaletsizliğini gösteren en net örnek. Her iki meslek grubunda dahil değilim bu arada. Mesela ,kalp-damar cerrahı bir hekim beden eğitimi başöğretmeninden sadece %13 fazla mı maaş alıyor? Bir bana mı garip geliyor bu maaşlar. Gerçekten çok ilginç yahu. Vayy be..

tempered
Aday Memur
03 Ocak 2024 18:19

Uzman doktor 52 bin tl almaz, 150bine yaklaşmıştır toplam gelirleri.


Prettyhatun
Şef
03 Ocak 2024 18:19

Boş boş konuşmayın, kaç tane başöğretmen var? Sayıyı biliyor musun? 1 milyon 200 bin öğretmenin sadece 60 küsür bin başöğretmen var, yani devede kulak, abuk sabuk başlık açmayın


reality21
Aday Memur
03 Ocak 2024 18:23
Uzman hekimin taban ödemesi de calisma karşılığında ödenen ücret olduğundan bazı haber siteleri bu ücreti dahil etmiyor. Bu yüzden böyle bir sorun oluyor. Taban teşvik dahil pratisyen 62 uzman 80 civarına denk geliyor. Uzman vergi dilimine girdikçe maasi 60 a kadar duser

kubii
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 18:25
Sen boş konuşma. Şu anda 60 bindir 2 sene sonra 200 bin olur. Konu sayı değil ayrıca. Maaşların bu kadar birbirine yakın olması. Arada alınan eğitimden tut da harcanan emeğe kadar iki meslek arasında hiçbir benzerlik yok. Ama Maaşlar neredeyse aynı
Prettyhatun, 1 saat önce

Boş boş konuşmayın, kaç tane başöğretmen var? Sayıyı biliyor musun? 1 milyon 200 bin öğretmenin sadece 60 küsür bin başöğretmen var, yani devede kulak, abuk sabuk başlık açmayın


Prettyhatun
Şef
03 Ocak 2024 18:27

Kes ya, en az 10 sene sayı değişmiyecek yönetmelik değişmezse, ayrıca doktor maaşı zamdan önce 52 bindi şimdi 80 olmuştur, neyin peşindesin onu söyle?

kubii, 1 saat önce
Sen boş konuşma. Şu anda 60 bindir 2 sene sonra 200 bin olur. Konu sayı değil ayrıca. Maaşların bu kadar birbirine yakın olması. Arada alınan eğitimden tut da harcanan emeğe kadar iki meslek arasında hiçbir benzerlik yok. Ama Maaşlar neredeyse aynı

VolkanBey06
Aday Memur
03 Ocak 2024 18:29
Bence herkes fazla maaş almali. Kimsenin maasinda gozumuz yok. Ama uzman doktor 52 bin aliyo demek biraz gercek dışı. Yapmayin lutfen. Butun ek ve yan odemeleri dahil şu son zamlarla yaklasik.150 bin lira filan para alacaklar.

kubii
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 18:32
Prefabrike hatun defol
Prettyhatun, 1 saat önce

Kes ya, en az 10 sene sayı değişmiyecek yönetmelik değişmezse, ayrıca doktor maaşı zamdan önce 52 bindi şimdi 80 olmuştur, neyin peşindesin onu söyle?


kubii
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 18:35
Memurlar.net maaş robotundan alınan veriler bunlar. Ek ödemeler işe gitmeyince verilmiyor mesela. Kuru maaş alınıyor.
VolkanBey06, 1 saat önce
Bence herkes fazla maaş almali. Kimsenin maasinda gozumuz yok. Ama uzman doktor 52 bin aliyo demek biraz gercek dışı. Yapmayin lutfen. Butun ek ve yan odemeleri dahil şu son zamlarla yaklasik.150 bin lira filan para alacaklar.

kubii
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 18:38
Örneğimdeki kalp damar cerrahının 150 bin alması için yine örnekteki beden eğitimi öğretmeninden 10 kat fazla çalışması lazım. 10 kat derken abartmıyorum bu arada. Hatta bazı aylar 20 kat fazla çalışması lazım. Bu 20 kat da abartı değil.
tempered, 1 saat önce

Uzman doktor 52 bin tl almaz, 150bine yaklaşmıştır toplam gelirleri.


Prettyhatun
Şef
03 Ocak 2024 18:41

Seviyeni belli etmişsin, bu kadar seviyesiz olduğun için maaşın düşük senin :)

kubii, 1 saat önce
Prefabrike hatun defol

LazZiyaa
Aday Memur
03 Ocak 2024 18:50
uzman doktorun yan geliri 60 binden fazladır sen ne anlatıyorsun fitneci Oe

skarner
Aday Memur
03 Ocak 2024 18:54

Uzman doktorun toplam 52 aldığına inanıyorsan diyecek bir şey yok


Podesta
Genel Müdür
03 Ocak 2024 18:55

Uzman doktor zam sonrası 120 den aşağı almaz. Aliyorsa da kasmak istemiyordur.


Niypar
Şube Müdürü
03 Ocak 2024 19:04

Her yerde söylüyorum çürümüş bir maaş sistemimiz var ver yüzdelik zamı şube müdüründen fazla alan öğretmen var yazık ya


Anuşirvann
Genel Müdür
03 Ocak 2024 19:14

Hangi uzman doktor 52 bin alıyor :)) Şimdiki zamla beraber teşvik ödemeleri dahil 100 bin liranın altında alacak uzman yoktur. Başlık sahibi sadece öğretmene saldırma amaçlı bu başlığı açmıştır. Ayrıca bi zahmet git araştır kaç tane başöğretmen var.


kubii
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 19:16
Diyorum ki; verileri memurlar.net maaş robotundan aldım. Kaz gelmiş 120 alıyordur diyor. Atıyor ziyaa yalancı ka .. evladı

haylazcool
Müsteşar Yardımcısı
03 Ocak 2024 19:36

Uzman doktor var yanımda zamdan önce ekler ile 95 bin ortalama civarı aldım diyor


kubii
Daire Başkanı
03 Ocak 2024 19:37
Eeee öyleyse hangi baş öğretmen sadece kuru maaş alıyor?? Ek dersi, dyk si, sınavı ... daha nice ek ödemeler. onları da yaz bi zahmet. Teşvik işe gitmediginde kesilir mesela. Çalışma şartlarını konuşmuyorum bile zaten. Birisi hafta sonu gece bile işe giderken diğeri her mevsim tatil yapar. Yılda 100 gün okula gitmeyen öğretmenler tanimasak. Neysee Teşvik var doğru ya
Anuşirvann, 31 dk. önce

Hangi uzman doktor 52 bin alıyor :)) Şimdiki zamla beraber teşvik ödemeleri dahil 100 bin liranın altında alacak uzman yoktur. Başlık sahibi sadece öğretmene saldırma amaçlı bu başlığı açmıştır. Ayrıca bi zahmet git araştır kaç tane başöğretmen var.


Kumrukardelen
Şef
03 Ocak 2024 19:43

Başlık sahibi sanırım fitne peşinde. Ayrıca yalan bilgi de veriyor. Ben ne doktorum ne öğretmen. Ama ocak itibariyle asmde çalışan pratisyen bile 60 bin lira maaş alacak. Uzman doktorun çıplak maaşı 52 bin. Bunun yanında döner sermaye ve teşvik de var. Ayrıca teşvikler uzman doktorlar için bir hayli fazla tutulmuş. Oysaki 1.1 milyon öğretmen içinde sadece 60 bin başöğretmen var ki onlar da birkaç sene içinde çoğu emekli olacak.

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