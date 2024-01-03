Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Kapalı
03 Ocak 2024 18:26
Ücretsiz izin öncesi yıllık izin ?

Merhaba, bilgisi olan cevaplarsa sevinirim. 4 aylık hamileyim 32. Haftadan sonra ayrılmayı ,sonrasın da 2 yıl ücretsiz izin kullanmayı düşünüyorum. Şuan biriken yıllık izinlerimi 32. Haftaya kadar kullanmazsam yanacak. Devretmeyecek. İdare yıllık izinlerimi yanmaması için kullandırmak zorunda mı yoksa izin vermeyebilir mi? En erken ne zaman idareye yıllık izin kullanmak istediğimi belirtmeliyim?

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