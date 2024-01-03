Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


03 Ocak 2024 18:27
Emeklik 60 yaşa çıkarılmış...

Bu yön de paylaşımlar var...


özlemsin
Müsteşar
03 Ocak 2024 18:28

*emeklilik


sancak bayrak
Şef
03 Ocak 2024 19:05

Öyle bir şey yok dayı,anlaşılan sen de onu bekleyenlerden sin.bugun 3 Ocak 69 ilişki kestiler yarın 4 kesecekler,teşkilatta bunu sadece müdürler istiyor,memurların 100/99 istemiyor.ben de tepkiler üzerine vazgeçildi diye duydum.


özlemsin
Müsteşar
03 Ocak 2024 19:17

Öncelikle 'dayın" değilim.60 yaş kabul edilebilir değil.Lakin X'te paylaşımlar var.Dilekçe verenlerin haberi yoktur zaten son güne kadar bekliyorlar.

sancak bayrak, 41 dk. önce

Öyle bir şey yok dayı,anlaşılan sen de onu bekleyenlerden sin.bugun 3 Ocak 69 ilişki kestiler yarın 4 kesecekler,teşkilatta bunu sadece müdürler istiyor,memurların 100/99 istemiyor.ben de tepkiler üzerine vazgeçildi diye duydum.

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