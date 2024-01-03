Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


03 Ocak 2024 18:28
Memleket kaynıyor ! Acısı bizden keyfi siyasetçilerden çıkar

aylardır yargıda dönen tehlikeli bir muhabbet var

yargıtayda ülkücüler anayasa mahkemesinde cemaatçiler

can atalay kararı arkasında bu iki oluşumun kavgası yaşanıyor diyorlar.

böylesine ağır bir ithamı bırakın konuşmayı düşünülmesi bile memleketi uçuruma atar.

numan kurtulmuş ve diğer meclis başkanvekilleri yargıtay kararını mecliste okuma taraftarı değiller. Hatta akp de yer alan bazı siyasiler can atalay kararının uygulanmama faturasının partiye çıkacağı görüşünde

bütün bu yaşananlardan akabinde anıtkabirde soytarının biri şeriat isteriz diye bağırıyor

istanbulda bir genç tevhit bayrağı taşıyan kişiye yumruk atıyor

yani halk kurbağa misali yavaş yavaş haşlanıyor

yaşanan bu hukuksuz ortama ekonomik kriz de eklenirse sokaklar alevlenir acısı da vatandaşa çıkar.

birileri toplumun farklı farklı sinir uçları ile oynamaya başladı benden demesi.

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